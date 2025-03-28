Темнокожие воспитательницы забыли ребенка во время прогулки в Москве

Темнокожие воспитательницы одной из известных сетей частных детских садов забыли ребенка на улице во время прогулки. Инцидент произошел в парке Школьников в районе Тропарево-Никулино в Москве, сообщает Mash .

Воспитательницы вышли на прогулку с 12 детьми. Один из них отстал от остальных, но женщины этого не заметили.

В результате ребенок в жилетке зеленого цвета остался один. Люди подходили к афроамериканкам-воспитательницам и пытались вернуть потерявшегося. Однако женщины не реагировали, а затем и вовсе ушли.

Тогда неравнодушная прохожая сама довела ребенка до детского сада.

Стоимость обучения в данном учреждении стоит около 80 тыс. рублей в месяц.

Ранее воспитательницу детсада в Краснодаре поймали на истязании детей.