Тело бойца СВО из Казани не отдавали жене месяц и требовали деньги

Военнослужащий из Казани умер на СВО, но его тело не могли передать родным около четырех недель, требуя деньги за транспортировку, сообщает 116.ru .

Владимир Ямбатров познакомился с женой, отбывая наказание в тюрьме. Затем он отправился на СВО, чтобы получить помилование. В 2023 году он вернулся к жене и двум ее детям от предыдущего брака. Мужчину никто не брал на работу, тогда он опять ушел на СВО.

По словам супруги Ямбатрова, там мужчина начал жаловаться на боли в животе. В полевом госпитале ему провели операцию по удалению грыжи, а затем у бойца развился сепсис. Жене военнослужащего не хотели говорить о его местонахождении.

В итоге она нашла супруга в медицинском учреждении в Москве. К тому времени, по словам женщины, он уже был без прямой кишки. 18 мая он скончался.

Вдове пообещали доставить тело бойца в Казань. Однако некие юристы стали требовать с нее 51 тыс. рублей за перевозку. Деньги на это выделил Центральный военный округ.

Тело военнослужащего транспортировали спустя четыре недели. Ямбатрова похоронили 19 июня.