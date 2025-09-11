«Телки с опилками в голове»: депутат в Северной Осетии обругал женщин-водителей

В Северной Осетии депутат Сослан Дидаров опубликовал пост в соцсетях, в котором назвал женщин за рулем «телками с опилками в голове», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

«Покупаете права своим женам, дочерям, силиконовым телкам с опилками в голове, пожалуйста, заставьте их выучить хотя бы основные правила дорожного движения и основные знаки, регулирующие движение», — написал Дидаров.

По его словам, женщины на дорогах «представляют опасность не только для себя, но и для окружающих». Передвигаться по Владикавказу «без невроза и бесконечного маневрирования» стало просто невозможно.

Позднее Дидаров отметил, что в него за 10 минут «два раза чуть не влетели девушки», поэтому пост был написан «на эмоциях». Однако добавил, что его претензии также относятся и к мужчинам за рулем.

