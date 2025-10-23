Телеведущий Юрий Николаев рассказал, почему оказался в больнице

Телеведущий Юрий Николаев рассказал, что чувствует себя лучше

По информации СМИ, у известного телеведущего обострилось заболевание легких, что привело к необходимости его помещения в больницу. Юрий Николаев не стал отрицать или подтверждать информацию о своей госпитализации, сообщает «Абзац» .

«Чувствую себя лучше. Я бы не хотел распространяться на эту тему. Извините», — пояснил он кратко.

Стоит отметить, что опасения за состояние здоровья телеведущего небезосновательны. В 2007 году у него был диагностирован рак кишечника, с которым он успешно справился, а позднее, в 2014 году, ему удалили опухоль в легких.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Николаев остается заядлым курильщиком и не намерен отказываться от этой привычки.

