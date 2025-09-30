Телеведущая Татьяна Лазарева* хочет вернуться в Россию

Уехавшая из России после начала СВО телеведущая Татьяна Лазарева* призналась, что планирует вернуться в страну, сообщает «Абзац» .

«Вернусь обязательно, хотя бы из любопытства», — сказала Лазарева*.

Она отметила, что не очень хотела уезжать из РФ, а также, что мечтает снова приехать в родной Новосибирск — ее тянет к эмоциям, испытанным там. В городе у нее очень много друзей, а сейчас, по ее словам, их осталось очень мало.

Лазаревой* в случае приезда в Россию в любом случае грозит тюрьма. Второй западный окружной военный суд в конце 2024 года заочно приговорил ее к 6,5 годам колонии по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). По данным следственных материалов, телеведущая во время одного из интервью высказалась о «допустимости устраивать теракты в России».

*Внесена Минюстом России в список иностранных агентов, Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

