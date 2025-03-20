Телеведущая Светлана Зейналова встретилась со школьниками Долгопрудного

Актриса и журналист Светлана Зейналова встретилась с лицеистами, учащимися городских школ, их родителями и учителями в Медиацентре «Маяк Капицы» Долгопрудного, сообщили в пресс-службе округа.

Светлана рассказала ребятам, как искала свой путь в профессии — пробовала, ошибалась, но в итоге нашла свое призвание. Она вдохновила своих собеседников на то, чтобы не бояться экспериментов, прислушиваться к себе и смело брать ответственность за сделанный выбор.

«Чтобы нравиться зрителю, нужно быть самим собой — настоящим! Тогда обязательно найдётся человек, который захочет прикоснуться к вашему солнцу», — сказала она.

Ребята слушали с большим интересом и задавали важные вопросы.

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