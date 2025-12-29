сегодня в 13:41

Телеведущая Юлия Меньшова не сдержала эмоций на церемонии прощания с матерью

Телеведущая Юлия Меньшова расплакалась на траурной церемонии прощания с матерью, народной артисткой РФ Верой Алентовой. Траурные мероприятия проходят в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина — на сцене, которой актриса посвятила 60 лет своей творческой жизни, пишет kp.ru .

Гроб с телом артистки установлен в центре основной сцены. Одной из первых на церемонию прибыла дочь покойной, телеведущая Юлия Меньшова. В тяжелые минуты прощания она не смогла совладать с эмоциями и расплакалась у гроба матери.

Почтить память выдающейся актрисы пришли сотни людей: коллеги по цеху, друзья семьи и многочисленные поклонники. Официальный венок на церемонию, которая проходит 29 декабря, направил президент России Владимир Путин.

После завершения гражданской панихиды траурная процессия отправится на Новодевичье кладбище. Вера Алентова будет похоронена рядом со своим супругом, режиссером Владимиром Меньшовым, скончавшимся летом 2021 года.

Вера Алентова вошла в историю кинематографа благодаря своим ролям в фильмах «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли», «Зависть богов» и многим другим работам, ставшим классикой отечественного искусства.

Алентова скончалась 25 декабря. Ей было 83 года.

