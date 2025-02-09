Telegraph: из Банка Англии вывезли тысячи золотых слитков

Из Банка Англии за последние пару месяцев изъяли тысячи золотых слитков, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegraph.

В материале отмечается, что тысячи золотых слитков были изъяты из хранилищ Банка Англии с конца прошлого года на фоне опасений по поводу влияния торговой войны президента США Дональда Трампа.

По данным банка, за последние пару месяцев из хранилищ вывезли около 8 тыс. слитков. Это составляет почти 2% от общего запаса.

Ранее миллиардер и эксперт Рэй Далио заявил, что обслуживание старых долгов в сочетании с необходимостью делать новые займы по высоким ставкам могут привести Великобританию к «долговой спирали смерти».