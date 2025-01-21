Миллиардер Далио: «долговая спираль смерти» грозит Великобритании

Обслуживание старых долгов в сочетании с необходимостью делать новые займы по высоким ставкам могут привести Великобританию к «долговой спирали смерти», заявил миллиардер и эксперт Рэй Далио, сообщает РБК со ссылкой на Financial Times (FT).

Доходность десятилетних гособлигаций Великобритании резко выросла за последние месяцы. Объемы размещения бумаг также возросли.

Далио считает, что все это ведет к тому, что Великобритания попадет в «долговую спираль смерти», так как на обслуживание долгов придется много занимать. В свою очередь этот новый долг также придется погашать с учетом более высокой процентной ставки.

Эксперт считает, что для обслуживания займов придется либо сократить другие расходы, либо увеличить налоги. Миллиардер добавил, что ситуация с долгами в Британии будет постепенно ухудшаться. Он призвал власти страны сократить бюджетный дефицит.

Ранее стало известно, что каждые 45 минут Британию покидает один долларовый миллионер. Это происходит из-за новой налоговой политики кабинета Кира Стармера.