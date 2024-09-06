Telegram в новом обновлении удалил две функции

Telegram убрал две функции, которые устарели и не пользовались популярностью у пользователей. Об этом написал основатель мессенджера Павел Дуров в своем канале .

Из Telegram исчезла функция «Люди рядом». Она не была популярна — ее применяли меньше 0,1% от общего числа пользователей. При этом из-за нее некоторые люди подвергались атакам ботов и мошенников.

Вместо этой функции появится «бизнесы рядом». Во вкладке будут показываться адреса кафе, ресторанов и других предприятий.

Помимо этого, была запрещена загрузка новых медиафайлов в Telegraph. Злоумышленники использовали его не так, как задумывалось ранее.

Ранее в Telegram добавили возможность жаловаться на приватный канал. Эксперт по кибербезопасности Дмитрий Овчинников положительно оценил такое решение.