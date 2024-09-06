Эксперт назвал справедливой отмену приватности частных групп в Telegram

Отмена приватности частных групп в Telegram и возможность пожаловаться на них является достаточно справедливым решением, сообщил РИАМО руководитель лаборатории стратегического развития продуктов кибербезопасности аналитического центра кибербезопасности «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников.

По его словам, изначально приватные чаты создавались с целю приватного общения группы людей, куда читатели попадали только по приглашению. Данный инструмент предназначался только для общения групп лиц по общему согласию, например, школьный чат.

Но с момента роста аудитории приватные чаты стали превращаться в приватные каналы, а их особенностью было то, что на контент в приватном канале нельзя было пожаловаться, так как такая опция по умолчанию просто отсутствовала, отметил эксперт.

«Теперь Telegram ввел кнопку „Пожаловаться“ в приватном чате/канале. По-хорошему, это закрыло серую зону, когда контент распространялся бесконтрольно и без надзора со стороны модераторов Telegram», — заявил Овчинников.

По мнению эксперта, на действительно частных чатах (рабочих, студенческих, школьных) — это никак не отразиться, они как работали, так и будут работать. А вот для новостных и прочих каналов теперь наступило полное равноправие. В целом, это достаточно справедливо, считает он.