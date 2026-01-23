Telegram работает с перебоями у ряда пользователей из РФ в пятницу
Фото - © Сергей Антонов / Фотобанк Лори
Пользователи по всей России жалуются на сбой в работе мессенджера Telegram в пятницу, следует из данных на сайте Downdetector.
На проблемы с доступом к сервису обращают внимание жители Республики Карелия, Саратовской области, ХМАО, Астраханской и Тульской областей. Всего на данный момент сбой зафиксировали в 29 городах.
Пользователи отмечают, что в мессенджере плохо загружаются медиа, долго отправляются сообщения, сам он работает очень медленно. Проблемы замечены как в мобильном приложении, так и в веб-версии.
Накануне пользователи уже сообщали о сбое в работе Telegram — люди столкнулись с такими же проблемами. Ранее сенатор Артем Шейкин заявил, что против мессенджера вводятся ограничения.
