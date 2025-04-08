Telegram проигнорировал требования Роскомнадзора о запрещенных призывах

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Таганский суд Москвы вынес решение о штрафе в размере 7 миллионов рублей против мессенджера Telegram за систематическое неисполнение требований российского законодательства, сообщает ТАСС .

Как следует из материалов дела, платформа отказалась удалить каналы, содержащие призывы к участию в антиправительственных акциях с целью свержения власти, пропаганду террористической деятельности на объектах транспортной инфраструктуры. материалы, направленные на поддержку ВСУ.

Штраф назначен по ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ за нарушение порядка ограничения доступа к запрещённой информации. Роскомнадзор неоднократно направлял администрации Telegram уведомления о необходимости удаления противоправного контента, однако мессенджер проигнорировал эти требования.

Ранее Telegram удалил сотни тысяч публикаций по требованию Роскомнадзора.