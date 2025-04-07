Роскомнадзор: свыше 370 тыс публикаций и каналов удалили из Telegram
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Более 373 тыс. публикаций и каналов были удалены из мессенджера Telegram в соответствии с требованиями Роскомнадзора, сообщает ТАСС.
«В общей сложности по требованию Роскомнадзора удалено свыше 373 тыc. публикаций или Telegram-каналов», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства.
В пресс-службе добавили, что РКН неоднократно требовал от мессенджера удалить материалы и канал «ВЧК-ОГПУ»* из-за недостоверной и экстремистской информации. При этом причины блокировки нужно уточнять у администрации Telegram.
В пресс-службе Telegram заявили, что платформа не удаляла канал «ВЧК-ОГПУ»*. Мессенджер не исключает, что канал был удален в результате «несанкционированного доступа», поэтому проведет расследование.
*Внесен Минюстом в список иноагентов на территории РФ.