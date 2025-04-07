сегодня в 20:20

Роскомнадзор: свыше 370 тыс публикаций и каналов удалили из Telegram

Более 373 тыс. публикаций и каналов были удалены из мессенджера Telegram в соответствии с требованиями Роскомнадзора, сообщает ТАСС .

«В общей сложности по требованию Роскомнадзора удалено свыше 373 тыc. публикаций или Telegram-каналов», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

В пресс-службе добавили, что РКН неоднократно требовал от мессенджера удалить материалы и канал «ВЧК-ОГПУ»* из-за недостоверной и экстремистской информации. При этом причины блокировки нужно уточнять у администрации Telegram.

В пресс-службе Telegram заявили, что платформа не удаляла канал «ВЧК-ОГПУ»*. Мессенджер не исключает, что канал был удален в результате «несанкционированного доступа», поэтому проведет расследование.

*Внесен Минюстом в список иноагентов на территории РФ.