Telegram продолжает сильно глючить у россиян

сегодня в 09:53

Масштабный сбой в работе Telegram в России продолжается

Крупный сбой в работе Telegram в России продолжается второй день подряд. С проблемами столкнулись жители многих регионов РФ, сообщается на сайте detector404.ru .

С перебоями столкнулись жители Московской области и столицы. Также проблемы с доступом к Telegram наблюдаются в Липецкой, Новгородской и Воронежской областях.

Пользователи жалуются на общий сбой. Также не работают оповещения.

У некоторых россиян перестало работать мобильное приложение. Также проблемы возникают и у пользователей веб-версии Telegram.

Пользователи жалуются на то, что не загружаются фото, видео. Чаты открываются с задержкой.

Роскомнадзор 10 февраля начал замедлять Telegram. В ведомстве отметили, что для сервисов, которые нарушают законодательство РФ, предусмотрено введение ограничений.

