Telegram продолжает сильно глючить у россиян
Крупный сбой в работе Telegram в России продолжается второй день подряд. С проблемами столкнулись жители многих регионов РФ, сообщается на сайте detector404.ru.
С перебоями столкнулись жители Московской области и столицы. Также проблемы с доступом к Telegram наблюдаются в Липецкой, Новгородской и Воронежской областях.
Пользователи жалуются на общий сбой. Также не работают оповещения.
У некоторых россиян перестало работать мобильное приложение. Также проблемы возникают и у пользователей веб-версии Telegram.
Пользователи жалуются на то, что не загружаются фото, видео. Чаты открываются с задержкой.
Роскомнадзор 10 февраля начал замедлять Telegram. В ведомстве отметили, что для сервисов, которые нарушают законодательство РФ, предусмотрено введение ограничений.
