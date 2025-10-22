Telegram перестал работать в Москве
Фото - © Кузнецов Максим / Фотобанк Лори
В Москве перестал работать мессенджер Telegram, утверждают «Осторожно, новости». Сегодня Роскомнадзор сообщал, что частично ограничивает работу мессенджера для противодействия преступникам.
Мониторгинговые сервисы также сообщили о новом сбое в работе Telegram в Москве. Кроме того, о неполадках в функционировании мессенджера пишут жители Краснодара, Сочи, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Брянска и Волгограда.
Утром 22 октября пользователи жаловались, что Telegram и WhatsApp* перестали работать на юге России. Позже Роскомнадзор подтвердил, что частично ограничивает работу мессенджеров ради борьбы с преступной деятельностью.
Тем временем в Госдуме заявили, что Telegram и WhatsApp* «вряд ли» заблокируют в России в будущем.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России