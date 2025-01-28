Telegram частично не работает в некоторых регионах России
Downdetector: масштабный сбой в работе Telegram произошел в России
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На сбои в работе мессенджера Telegram пожаловались пользователи семи регионов России. Об этом сообщается на сайте Downdetector.
Telegram работает с перебоями у пользователей в Ставропольском, Краснодарском краях и в Московской, Нижегородской, Ленинградской областях. Также сбои фиксируют жители столицы и Санкт-Петербурга.
Большинство пользователей жалуются на проблемы в работе мобильного приложения. Также у некоторых не работают оповещения.
Ранее сбой произошел в работе приложения и сайта TikTok в России.