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Сбой произошел в работе приложения и сайта TikTok в России

Пользователи массово начали жаловаться на работу приложения и сайта TikTok в России, следует из данных на сайте Downdetector .

За час зафиксировали более 1700 жалоб. В основном писали из Тверской, Кировской и Архангельской областей.

Пользователи сообщали о сбоях в приложении на сайте, личном кабинете, оповещениях, а также об общем сбое.

«С 5 утра по Москве перестали грузить видео», — написал один из пользователей.

TikTok — это сервис для создания и просмотра коротких видеороликов.