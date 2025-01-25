Сбой произошел в работе приложения и сайта TikTok в России
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Пользователи массово начали жаловаться на работу приложения и сайта TikTok в России, следует из данных на сайте Downdetector.
За час зафиксировали более 1700 жалоб. В основном писали из Тверской, Кировской и Архангельской областей.
Пользователи сообщали о сбоях в приложении на сайте, личном кабинете, оповещениях, а также об общем сбое.
«С 5 утра по Москве перестали грузить видео», — написал один из пользователей.
TikTok — это сервис для создания и просмотра коротких видеороликов.