Телефонные мошенники заставляют жертв использовать пароли на встрече с курьерами

Телефонные аферисты называют жертвам странные пароли, которые те должны использовать при общении с курьером для передачи средств. Зачастую в качестве шифров используются абсурдные в этом контексте слова, например, «Малина» и «Скрипка», рассказали ТАСС в пресс-центре МВД РФ.

В рамках преступной схемы аферисты говорят, что работают в правоохранительных органах. Затем убеждают жертв для защиты денег как можно скорее снять их с банковских счетов.

После этого аферисты просят передать средства курьеру. Он положит деньги на безопасный счет.

Во время встречи с курьером жертвам предлагают применять абсурдные шифры. Среди них нередко используют «Малина», «Рябина», «Скрипка» или «Байконур».

В МВД напомнили, что российские силовики никогда не звонят гражданам и не требует помочь им в проведении «тайной операции», а также снять деньги с карты. Самый безопасный вариант для хранения средств — открытый в банке счет.

Ранее телефонные мошенники похитили у московского пенсионера более 87 млн рублей.