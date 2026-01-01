Тела супругов Новак доставили в Петербург

Тела криптобизнесмена Романа Новака и его жены Анны, жестоко убитых в Объединенных Арабских Эмиратах, доставлены в Санкт-Петербург. Об этом сообщает издание «Фонтанка» , ссылаясь на свидетельства очевидца в грузовом терминале аэропорта.

На его глазах с рейса из ОАЭ были выгружены два белых ящика с написанными латиницей именами погибших. Находившийся рядом водитель автомобиля с пометкой «Специальная» подтвердил, что это тела «тех самых Новаков».

По предварительной информации, супругов заманили на виллу в пригороде Дубая под предлогом встречи с инвесторами. Преступники, целью которых был криптокошелек Романа Новака с предполагаемыми миллиардами долларов, подвергли пару пыткам. Однако, получив доступ, обнаружили, что кошелек пуст. После этого Новаков убили, а их тела расчленили, расфасовали по пакетам и оставили в окрестностях местного торгового центра.

В настоящее время следствие устанавливает всех причастных к этому резонансному преступлению.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.