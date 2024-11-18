Текстуры и принты: стилист рассказал, как выглядеть стильно зимой

«Талия — это обязательно. Если плащ или кожаное пальто, то обязательно длинное и приталенное на ремне», — отметил эксперт.

По его словам, выглядеть модно помогут текстуры и принты, а если аксессуары контрастные, то весь остальной образ можно сделать однотонным. Следует избегать чрезмерного употребления цвета: ярко не всегда значит стильно.

В одном образе эксперт порекомендовал смешать три принта и четыре цвета: один из них может быть ведущим, а остальные — приглушенными и схожих тонов. Не стоит бояться сочетать разные текстуры: кожу и флис, шелк и шерсть.

Он также посоветовал присмотреться к предметам с ярко выраженной плечевой линией: пальто, курткам и даже пуховикам. До сих пор в тренде искусственный мех и актуальна верхняя одежда средней длины в стиле 1950-1960-х.