Тейлор Свифт выходит замуж за Трэвиса Келси

Популярная певица и автор песен Тейлор Свифт выходит замуж за американского футболиста Трэвиса Келси. Пара начала встречаться в 2023 году, сообщает издание PeopleTalk.ru .

Возлюбленные опубликовали кадры, на которых Трэвис сделал Тэйлор предложение. Свифт одета в легкое развивающееся платье в полоску, тогда как Келси предпочел темную рубашку с короткими рукавами и светлые брюки. Пара стоит под изящной аркой на фоне цветущего сада. На пальце певицы блестит кольцо с впечатляющим камнем.

Романтические отношения Свифт и Келси начались в 2023 году. После увиденного выступления певицы на стадионе «Эрроухед» спортсмен пригласил ее на следующую игру. После этого их отношения начали стремительно развиваться. В октябре 2023 года пара официально подтвердила свои отношения.

