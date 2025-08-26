Зои Кравиц и Гарри Стайлс были замечены на улицах Лондона и Рима

Американская актриса Зои Кравиц и британский певец Гарри Стайлс были замечены на улицах Лондона и Рима. Звездная пара не переставала обниматься и гулять, держась за руку, сообщает People .

На прошлой неделе Гарри Стайлс и Зои Кравиц целовались в Лондоне после рекламной акции нового фильма актрисы «Поймана на краже». По словам инсайдеров, певец сопровождал возлюбленную на пресс-конференции.

Позже пару заметили во время совместной прогулке по улицам Рима. Соответствующая видеозапись была опубликована в X-аккаунте одного из поклонников Стайлса. На видео видно, как Кравиц на прогулке обнимает певца за талию.

