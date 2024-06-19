Техразработки Подмосковья для помощи бойцам СВО показали на выставке «Россия»

На стенде Подмосковья выставки «Россия» на ВДНХ лучшие технические разработки для помощи бойцам на спецоперации презентовали предприниматели и активисты области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

18 июня фонду «Народный фронт. Все для Победы!» исполнилось 2 года. В честь этого события на ВДНХ состоялась выставка российских изобретений, использующихся для помощи бойцам на передовой, а также жителям новых и приграничных регионов страны.

Маскировочный плащ

Фото - © Татьяна Товпеко-Першина

Компания «ИнфраСтоп» из Одинцовского округа представила на выставке инновационное тактическое обмундирование для бойцов — плащ для термальной маскировки. Он создан из спецматериалов, поглощающих и рассеивающих тепловое излучение. Это помогает военным быть незаметными не только днем, но и ночью, когда противник использует тепловизионные системы.

«Плащ „ИнфраСтоп“ — это многофункциональная экипировка. В первую очередь он скрывает человека термально, но также может использоваться и как спальный мешок, и просто место для привала», — отметил основатель компании Илья Девяткин.

Он пояснил, что данный плащ хорошо держит тепло, но сам не создает эффекта «парилки» при использовании. Это разработчики предусмотрели при разработке лекала изделия.

«Нам часто приходят благодарности, отзывы от ребят, которые пользуются этой экипировкой на фронте. Несколько раз даже видели наши плащи в выпусках новостей, их ни с чем не перепутаешь. Было очень приятно», — поделился Девяткин.

Гидраторы и посуда для полевых условий

Фото - © Татьяна Товпеко-Першина

В Тучкове изготавливают гидраторы, пластиковую посуду, фляги, рюкзаки и подсумки. Этим занимается НПО «Северное сияние». Данные вещи разрабатываются специалистами для использования в полевых условиях, где отмечаются повышенные требования к надежности и износостойкости. Кроме того, фирма выпускает и медизделия.

«С начала СВО мы стали производить свой, отечественный кровоостанавливающий жгут-турникет. Максимально постарались сделать его доступным по цене», — сказал конструктор НПО Алексей Белов.

По его словам, компания разрабатывает ускоритель для внутривенных вливаний, чтобы бойцу оказать помощь как можно быстрее. Данный прибор будет с подогревом, так как холодный раствор является одной из проблем при оказании помощи.

FPV-дроны

Фото - © Татьяна Товпеко-Першина

Подмосковная компания «Тимуровец» выпускает FPV-дроны. Посетителям выставки показали модели «Тимуровец 10» и «Тимуровец 7». Эти беспилотники уже применяются на спецоперации — на Донецком и Луганском направлениях.

Директор компании Тимур Мусин уточнил, что «Тимуровец 10» оснащен тепловизионной камерой. Этот дрон хорошо зарекомендовал себя в бою. Его планируется модернизировать: внедрить ИИ, чтобы автоматизировать поиск цели.

Кроме того, каждый гость выставки смог попробовать себя в роли пилота FPV-дрона на спецсимуляторе.

Медпомощь на передовой

Фото - © Татьяна Товпеко-Першина

Волонтерская группа «Врачи, вы не одни» из Балашихи появилась во время пандемии Covid-19. В 2022 году активисты объединились, чтобы помогать фронтовым врачам. Добровольцы стали собирать аптечки, рюкзаки санитаров, фельдшеров. Всего собрано свыше 110 тыс. аптечек и более 8 тыс. рюкзаков, они все уже отправлены в зону СВО. Еще волонтеры разработали эвакуационную тележку «Анютка», позволяющую быстрее и безопаснее перемещать раненых военных.

«К нам обратился фельдшер из Донецка с просьбой помочь что-то разработать для эвакуации раненых по узким тропам. Потому что шаг влево, шаг вправо — мины, нести вчетвером носилки невозможно. Мы усовершенствовали конструкцию носилок с одним колесом, которые когда-то были известны в Первую мировую войну, под современные условия. Нашу тележку можно быстро сложить, укрыться от обстрелов», — поделился администратор волонтерской группы Олег Шубин.

«Анютка» получила название в честь дочки одного из разработчиков из Новгородской области, сваривших первый прототип устройства.

Всего в конструкторском коллективе трудится свыше 20 человек. На сегодняшний день в зоне СВО используется более 1 тыс. подобных тележек.

Высококачественные лечебные перевязочные материалы, которые сейчас особенно востребованы на спецоперации, компания «Биотекфарм» изготавливает в Сергиево-Посадском округе. Они производят повязку «Воскопран-Повидон-Йод». Ее можно не менять до трех суток, что сильно удобнее для полевых условий по сравнению с обычной мазевой повязкой, которую необходимо обновлять раз в 4 часа.

Фирма поддерживает бойцов и регулярно отправляет в зону спецоперации, военные госпитали ДНР и ЛНР гумпомощь.

На стенде Подмосковья «Биотекфарм» еще представила мобильное приложение RAN.PRO. С помощью уникального алгоритма оно позволяет по фотографии определить, в какой стадии находится рана. Под каждого пациента в приложении можно сделать отдельную картотеку, это позволит удобно отслеживать динамику заживления.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.