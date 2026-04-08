Театральная студия из Подольска покорила Всероссийский фестиваль

Театральная студия «Коллаж» Культурно-просветительского центра «Дубровицы» с триумфом выступила на Всероссийском фестивале «Творческая лаборатория „Театральная планета“, который состоялся со 2 по 5 апреля. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Конкурс собрал лучшие детские, юношеские и молодежные театральные коллективы со всей страны. Наши артисты достойно представили Городской округ Подольск: студии присудили гран-при в номинации «Театр» за спектакль «Троянки».

Также жюри отметило выдающуюся игру подольских актеров. Ксения Самодурова получила диплом «Лучшее исполнение женской роли второго плана» за роль Кассандры. Специальный приз жюри «За мастерство сценической речи» также достался спектаклю «Троянки» — за безупречную работу с голосом и словом.

