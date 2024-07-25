Татьяна Бакальчук до сих пор официально не подала на развод

Предприниматель Владислав Бакальчук рассказал, что его супруга, основательница Wildberries Татьяна Бакальчук еще не подала заявление на развод, сообщает SHOT .

По мнению мужчины, бизнесвумен ждет окончания процесса объединения маркетплейса с фирмой Russ. Когда это произойдет, Татьяна сможет выгоднее поделить имущество после развода.

Владислав отметил, что сейчас он проводит время с «оставленными мамой детьми» в Турции. Пока мужчина находится за границей, Татьяна с партнерами «трансформирует бизнес» в российской столице.

По информации издания, Бакальчук может предпринимать такие действия, чтобы не дать супругу при разводе заполучить 50% акций Wildberries в качестве совместно нажитого имущества.

По словам Владислава, Татьяна покинула семейный дом 1 апреля, оставив на него семерых детей. Бизнесвумен навещает их всего раз в семь дней. Супруг Бакальчук отметил, что не ожидал развода с женой. Мужчина считал, что у них «идеальные отношения».

Сейчас Владислав планирует претендовать на 50% компании Wildberries. Однако его супруга, как он считает, вынашивает другие планы.

Ранее сообщалось, что Владиславу Бакальчуку предлагали 30% в новой компании «РВБ», которая появилась бы при объединении Wildberries и «Русс Аутдор». Однако мужчина отказался от этой сделки.