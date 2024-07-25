Татьяна Бакальчук до сих пор официально не подала на развод
Предприниматель Владислав Бакальчук рассказал, что его супруга, основательница Wildberries Татьяна Бакальчук еще не подала заявление на развод, сообщает SHOT.
По мнению мужчины, бизнесвумен ждет окончания процесса объединения маркетплейса с фирмой Russ. Когда это произойдет, Татьяна сможет выгоднее поделить имущество после развода.
Владислав отметил, что сейчас он проводит время с «оставленными мамой детьми» в Турции. Пока мужчина находится за границей, Татьяна с партнерами «трансформирует бизнес» в российской столице.
По информации издания, Бакальчук может предпринимать такие действия, чтобы не дать супругу при разводе заполучить 50% акций Wildberries в качестве совместно нажитого имущества.
По словам Владислава, Татьяна покинула семейный дом 1 апреля, оставив на него семерых детей. Бизнесвумен навещает их всего раз в семь дней. Супруг Бакальчук отметил, что не ожидал развода с женой. Мужчина считал, что у них «идеальные отношения».
Сейчас Владислав планирует претендовать на 50% компании Wildberries. Однако его супруга, как он считает, вынашивает другие планы.
Ранее сообщалось, что Владиславу Бакальчуку предлагали 30% в новой компании «РВБ», которая появилась бы при объединении Wildberries и «Русс Аутдор». Однако мужчина отказался от этой сделки.