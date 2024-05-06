ТАСС: Володин отменил пленарное заседание Госдумы, намеченное на 8 мая

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил об отмене пленарного заседания, которое было запланировано на 8 мая, сообщает ТАСС .

Володин заявил об отмене во время закрытого для СМИ заседания. Источник сообщил, что дополнительное пленарное заседание назначено на 10 мая.

В проекте постановления о проведении дополнительных пленарных заседаний значились даты 10 и 13 мая. Также в документе предлагается отменить пленарные заседания палаты, запланированные на 7 и 16 мая.

Ранее Госдума приняла поправки, согласно которым вводится запрет на участие иностранных агентов в выборах всех уровней в статусе кандидата. Помимо этого, принята поправка о досрочном прекращении полномочий иностранных агентов в органах государственной власти.