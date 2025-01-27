ТАСС: СК объявил в розыск Моргенштерна*

Следком объявил Моргенштерна* в розыск по делу об иноагентах

Следственный комитет России объявил в розыск музыканта Алишера Моргенштерна* по уголовному делу о нарушении им порядка деятельности иностранного агента, сообщает ТАСС .

«В рамках предварительного следствия по уголовному делу, следователем было принято решение об объявлении фигуранта в федеральный и межгосударственный розыск», — указано в сообщении агентства со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее суд наложил арест на имущество Моргенштерна*.

СК предъявил артисту обвинение в нарушении закона об иноагентах.

*включен Минюстом РФ в реестр иноагентов.