ТАСС: СК объявил в розыск Моргенштерна*
Следком объявил Моргенштерна* в розыск по делу об иноагентах
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Следственный комитет России объявил в розыск музыканта Алишера Моргенштерна* по уголовному делу о нарушении им порядка деятельности иностранного агента, сообщает ТАСС.
«В рамках предварительного следствия по уголовному делу, следователем было принято решение об объявлении фигуранта в федеральный и межгосударственный розыск», — указано в сообщении агентства со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ранее суд наложил арест на имущество Моргенштерна*.
СК предъявил артисту обвинение в нарушении закона об иноагентах.
*включен Минюстом РФ в реестр иноагентов.