Рэпера Моргенштерна* обвинили в уклонении от обязательств иноагента

СК предъявил обвинение Алишеру Моргенштерну* в нарушении закона об иноагентах. Рэпер не признал свою вину, сообщает ТАСС .

Следствие приняло решение привлечь музыканта в качестве обвиняемого по уголовному делу. Моргенштерна* обвиняют по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ. Об этом объявили под расписку ему и его защитникам. Музыканту грозит до двух лет лишения свободы.

Адвокат рэпера Сергей Жорин подтвердил эти обвинения. По его словам, исполнитель не признает свою вину. Он заявил, что считает включение Моргенштерна* в реестр иноагентов «незаконным и необоснованным».

Жорни добавил, что музыкант ставит в Telegram-каналах соответствующую плашку иноагента. Защита рэпера будет доказывать его невиновность.

Ранее Моргенштерна* неоднократно приговаривали к административным штрафам за отсутствие маркировки иноагента. Возбудить на него уголовное дело просила прокуратура.

*Включен Минюстом РФ в реестр иноагентов.