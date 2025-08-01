ТАСС: исполнители теракта в «Крокусе» находились в РФ незаконно

Исполнители теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» находились в РФ незаконно, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«На 22 марта 2024 года Фаридуни Шамсидин*, Рачабализода Саидакрами* находились на территории Российской Федерации в нарушение установленного режима пребывания, выразившегося в отсутствии миграционного учёта по месту пребывания после убытия из гостиничного комплекса 6 марта 2024 года», — указывается в материалах.

Отмечается, что Далерджон Мирзоев* и Мухаммадсобир Файзов* также на момент атаки находились в РФ незаконно.

Трагедия в «Крокус Сити Холле» унесла жизни 149 человек, еще 609 получили ранения. Материальный ущерб оценивается в 6 млрд рублей. После совершения преступления все четверо пытались скрыться в направлении Украины, однако были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в Брянской области.

В настоящее время к судебной ответственности привлечены 19 фигурантов, включая как непосредственных исполнителей, так и их пособников. Расследование в отношении организаторов теракта и других участников террористической группировки продолжается.

Судебные слушания по данному делу проходят в закрытом режиме.

*Внесены в список террористов и экстремистов в России.