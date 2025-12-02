Тартар из динозавра: в ресторане Дубая работает первый в мире ИИ-повар

В ресторане в Дубае искусственный интеллект участвует в разработке рецептов: Chef Aiman предлагает посетителям тартар из динозавра, сообщает MIR24.TV .

Оригинальное блюдо сможет «воссоздать вкус вымерших рептилий». Доподлинно известно, что туда входит утка, а стоимость составит 44 фунта, то есть 4,5 тысячи рублей.

Кроме того, гости смогут попробовать масло из морских водорослей с говядиной вагю в глиняном горшочке. Придуманное ИИ блюдо богато природным глутаматом натрия.

По словам разработчиков, нейросеть обучали на основании нескольких тысяч рецептов, исследований в области кулинарии и молекулярной гастрономии. При создании рецептов бот использует данные о вкусовых сочетаниях, химическом составе продуктов и вкусов гостей. Однако без участия живого повара эти блюда все еще невозможно приготовить.

