Тарелочница или злоумышленница? Россиян предупредили о «ресторанных мошенниках»

Член Ассоциации юристов РФ Ярослав Остапенко рассказал, что в России участились случаи ресторанного мошенничества. Схема следующая: как правило, девушки приглашают незнакомцев в заранее выбранное заведение, где после ужина мужчине выставляется завышенный счет. По словам эксперта, такие рестораны работают в сговоре с аферистками, сообщает NEWS.ru .

«Также стоит знать о случаях так называемых ресторанных мошенников. Это люди, которые ищут жертв на сайтах знакомств, приглашают на встречу в заведомо выбранное кафе, внешне недорогое, но по итогу выставляют завышенные, а порой и фиктивные счета. Зачастую такие заведения работают в связке с мошенниками, ориентируясь именно на одиноких мужчин, ищущих знакомства», — пояснил Остапенко.

Юрист порекомендовал немедленно сообщать в правоохранительные органы о подобных случаях мошенничества. Он отметил, что большое количество подобных заявлений может послужить поводом для начала расследования и наказания злоумышленников.

Эксперт добавил, что на практике финансовые потери из-за неоплаченных счетов нередко возмещаются не за счет заведения, а удерживаются из зарплаты официанта, который обслуживал клиентов.

Именно поэтому сотрудники могут требовать полной оплаты счета от оставшегося посетителя, что обусловлено не столько законом, сколько риском лишиться части своего заработка, заключил Остапенко.