Танцы дракона и игра в сянци: Китайский новый год отметят в Москве

Празднование Китайского нового года пройдет в столице с 28 января по 9 февраля. Открытие состоится на Манежной площади, сообщается на официальном сайте мэра Москвы .

Шоу барабанщиков, танцы дракона и выступления китайских театров пройдут на Манежной площади. Еще там организуют мастер-классы по изготовлению фонариков, вееров и игре в сянци (китайские шахматы). В стилизованных под пагоды шале гостям предложат блюда традиционной кухни, среди которых утка по-пекински и лапша долголетия.

На Тверской площади всех жду на представления и танцы дракона. Еще там проведут «Народное караоке», где можно будет услышат традиционную китайскую музыку в современной аранжировке. Кроме того, для гостей подготовят квест «Моя чайная традиция», в рамках которого можно будет узнать секреты русского и китайского чаепития.

На катке на ВДНХ проведут анимационную вечеринку в китайском стиле «Поймай удачу дракона». А Московский зоопарк подготовил для посетителей тематическую увлекательную программу.

Всего в фестивале будут участвовать свыше 100 различных площадок: рестораны, кинопарк «Москино», «Аптекарский огород», парк развлечений «Остров мечты» отель Soluxe Hotel Moscow и многие другие.

Новый год по лунному календарю приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния, на период между 12 января и 19 февраля. В этом году оно выпало на 29 января. Фестивали, гулянья, приуроченные к этому празднику, длятся 15 дней.