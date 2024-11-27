Танцоры из Подмосковья получили Гран-при международного фестиваля
Фото - © Администрация Химки г.о.
Театр танца «Мирида» представил городской округ Химки на международном творческом фестивале-конкурсе «Матрешка». По результатам выступлений химчане получили главный кубок конкурса — Гран-при, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Кроме того, по решению жюри, артистам присвоили звание лауреатов первой степени за исполнение хореографических номеров в номинации народно-сценический танец — «Ах вы, девицы», «Русские красавицы»; номера в номинации современный танец — «Свобода мысли», а также сольного номера «Озорной платочек» в исполнении Марии Донской. Также артистов наградили дипломами лауреата второй степени за хореографический номер «Вихри» — в номинации народно-сценический танец и сольный номер «Горский танец» в исполнении Киры Ширванянц.
Международный фестиваль-конкурс «Матрешка» собрал творческие коллективы из разных регионов страны — юные артисты представили 60 хореографических номеров.
При поддержке главы городского округа Дмитрия Волошина воспитанники творческих коллективов и секций регулярно принимают участие в конкурсах и фестивалях российского и международного масштаба. Юные артисты совершенствуют навыки, развивают таланты и пополняют свои достижения новыми победами.
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