Танцоры из Подмосковья получили Гран-при международного фестиваля

Кроме того, по решению жюри, артистам присвоили звание лауреатов первой степени за исполнение хореографических номеров в номинации народно-сценический танец — «Ах вы, девицы», «Русские красавицы»; номера в номинации современный танец — «Свобода мысли», а также сольного номера «Озорной платочек» в исполнении Марии Донской. Также артистов наградили дипломами лауреата второй степени за хореографический номер «Вихри» — в номинации народно-сценический танец и сольный номер «Горский танец» в исполнении Киры Ширванянц.

Международный фестиваль-конкурс «Матрешка» собрал творческие коллективы из разных регионов страны — юные артисты представили 60 хореографических номеров.

При поддержке главы городского округа Дмитрия Волошина воспитанники творческих коллективов и секций регулярно принимают участие в конкурсах и фестивалях российского и международного масштаба. Юные артисты совершенствуют навыки, развивают таланты и пополняют свои достижения новыми победами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.