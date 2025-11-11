Танцоры из Чехова стал призерами всероссийского фестиваля

Всероссийский конкурс хореографического искусства «Кубок Легенды-2025» прошел в Доме культуры «Быково» 8 ноября. Муниципальный округ Чехов представил образцовый детский коллектив ансамбль танца «Грация» под руководством Галины Чистяковой. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Возрастные группы ансамбля представили на конкурсе четыре хореографических номера: «Хор зайчиков», «Клад», «Веселый перепляс», «Трещеточная».

Все номера получили звание «Лауреат I степени», подтверждая, что каждый выход на сцену — это результат огромного труда, упорства и безграничной любви к танцу. Эти высокие награды стали заслуженной оценкой профессионализма педагогов и самоотверженности юных артистов. Участие в конкурсе дало возможность обменяться опытом с коллективами из разных регионов, получить ценные советы жюри и вдохновение для дальнейшего развития.

Ансамбль «Грация» намерен продолжать художественный рост. Коллектив уже готовит новые постановки и планирует принять участие в ближайших фестивалях и соревнованиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.