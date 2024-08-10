Танкисты заняли позиции для уничтожения бронегрупп ВСУ в Курской области

В Telegram-канале ведомства разместило видео, где показано, как велось занятие огневых позиций танками. Там можно увидеть, как передвигается военная техника и прячется за деревьями.

Огневые позиции были выбраны российскими военными на танкоопасных направлениях. Они предназначены для ликвидации мобильных бронегрупп ВСУ.

Экипажи танков подготовлены к боевой работе и ведению огня по украинской армии как прямой наводкой, так и с закрытых позиций.

В августе ВСУ начали плотно атаковать территорию Курской области и российскую госграницу. Они используют ракеты, дроны, технику и бойцов, включая ДРГ. При этом за семь дней общие потери противника на Липцовском и Волчанском направлениях составили до 1,6 тыс. человек, 14 танков, 92 бронемашины, 45 автомобилей.