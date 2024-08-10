Танкист с позывным Монгол: экипаж принял решение подписать контракт с Минобороны

Механик-водитель танка 139-го отдельного мотострелкового батальона с позывным Монгол заявил, что был мобилизован, но всем экипажем приняли решение подписать контракт на военную службу с Минобороны РФ.

Танкисты 29-й армии Вооруженных сил РФ были мобилизованы и за время проведения специальной военной операции стали опытными бойцами.

«Прошли обучение в Петербурге, вернулись на свой полигон, и в январе 2023 года заехали сюда (в зону СВО-ред.)», — рассказал оператор-наводчик танка с позывным Пекарь.

Как отметил командир танка с позывным Двадцать четвертый, экипаж боевой машины работает по посадкам. Уничтожается как живая сила, так и боевая техника ВСУ. После подписания контракта с Минобороны РФ к жене военнослужащего значительно изменилось отношение.

«Это дополнительные выплаты. Получается, региональная 1,2 млн рублей и от государства 400 тыс. рублей», — добавил Пекарь.

Кроме того, служба в рядах ВС РФ позволит оформить военную ипотеку, получать стабильный высокий доход и различные льготы от государства.

Добровольцы являются настоящими патриотами, которые сделали свой сознательный выбор и поступили на военную службу по контракту для защиты Родины. Любовь к Родине следует подтвердить конкретным делом, а защита Отечества — долг и обязанность каждого мужчины.

В Балашихе по адресу: Восточное шоссе, вл. 2, работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. В нем есть все необходимое для кандидатов — проживание и питание, прохождение медкомиссии, консультации юристов, нотариусов, банковских работников и других специалистов.

Подробная информация о контрактной службе доступна по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, на сайте и в Telegram-боте. Также можно написать на электронную почту: info@kontraktmo.ru.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, центр заработал для того, чтобы бойцы могли получить максимальное внимание. Регион находится в постоянном контакте с Минобороны РФ.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал глава региона.