Талисман «Петербургского дневника» успешно доехал до Антарктиды

сегодня в 10:34

Талисман газеты «Петербургский дневник» — игрушечный пингвин — добрался до Антарктиды и встретился с местными обитателями.

Пингвин в теплой шапке привлек внимание птиц возле российской антарктической станции «Беллинсгаузен», расположенной на полуострове Файлдс в юго-западной части острова Кинг-Джордж.

Игрушку туда доставил опытный полярник Александр Краснов, чьи авторские колонки о жизни в Антарктиде будут публиковаться в «Петербургском дневнике». В настоящее время также проходит голосование по выбору имени для птицы.

Ранее стало известно, что символ газеты «Петербургский дневник» отправился в Антарктиду.