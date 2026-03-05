Тактический медик с опытом СВО проведет мастер-классы для молодежи в Клину

Тактический медик Вероника Комракова, участница СВО и обладатель медали «Участнику СВО», в марте начнет проводить мастер-классы по первой помощи для молодежи в Клину.

4 марта в Музее Воинской Славы «Zа СВОих» в Клину прошла экскурсия для тактического медика Вероники Комраковой. Старший научный сотрудник музея показала ей более 250 экспонатов, среди которых личные вещи погибших героев, гранатометы и сбитые БПЛА.

Вероника Комракова имеет богатый военный опыт: она служила на южных рубежах как тактический медик, прошла путь от рядового до начальника медслужбы в различных подразделениях, в том числе в разведывательно-штурмовом отряде «Бригада Святого Георгия» и подразделении имени Судоплатова. За спасение сослуживца она была награждена медалью «Участнику СВО». Помимо службы, Вероника воспитывает 15-летнюю дочь и занимается спортом, став победительницей турнира по силовому экстриму «Сила дворов» в 2022 году.

В марте Вероника станет судьей-инструктором «Кубка Единства» среди военно-патриотических клубов в центре «ГТО-Клин». После этого она возглавит регулярные мастер-классы по тактической медицине для молодежи, где будет обучать основам первой помощи и вопросам личной безопасности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.