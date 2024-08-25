Такер Карлсон: арест Дурова связан с отказом «цензурировать правду»

Американский журналист Такер Карлсон назвал арест Павла Дурова предупреждением для тех, кто отказывается «цензурировать правду по приказу правительств и спецслужб», пишет РБК .

«Павел Дуров уехал из России, когда правительство попыталось взять под контроль Telegram. Но в конце концов не Путин арестовал его за то, что он позволил обществу пользоваться свободой слова. Его арестовала западная страна, союзник администрации Байдена. <…> На ранее свободный мир стремительно опускается тьма», — написал журналист на своей странице в Х.

Ранее американский журналист провел интервью с Дуровым в Дубае.

Дурова задержали вечером в субботу, когда он прилетел на частном самолете в Париж из Азербайджана.

Его могут обвинить в пособничестве терроризму, торговле наркотиками и мошенничестве.

Дурову может грозить 20 лет тюрьмы.

После новостей о задержании основателя Telegram, стоимость созданной им криптовалюты Toncoin, упала на 14% на мировом рынке.



