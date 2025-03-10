Тайна монстра раскрыта: как выглядел настоящий мегалодон

Ученые выяснили, что доисторический мегалодон не был похож на белую акулу

В научном журнале Palaeontologia Electronica опубликовали новое исследование о том, как на самом деле выглядели доисторические мегалодоны. Оказалось, что они не являлись более крупной версией современной большой белой акулы. Это вытянутые и обтекаемые хищники, сообщает «Лента.ру» .

Согласно новым исследованиям, мегалодон больше напоминал лимонную акулу или даже синего кита. Ученые Калифорнийского университета в Риверсайде сравнили позвоночник хищника с современными и вымершими акулами.

До этого ученые использовали только методы, основанные на анализе зубов. Новый подход позволил определить более точные пропорции тела доисторического монстра. Оказалось, мегалодон мог весить до 94 т, а в длину достигать почти 25 м.

Хищник был выносливым пловцом. Он отлично справлялся с преодолением больших дистанций, но не с молниеносными атаками на добычу. При этом новорожденные мегалодоны уже были размером с белую акулу.

Мегалодон — это вымерший вид акул, который жил примерно от 23 до 3,6 млн лет назад, в период миоцена и плиоцена. Мегалодон считается одной из самых крупных хищных рыб, когда-либо существовавших на Земле.

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