Таяние крупнейшего айсберга в мире вызвало бурное цветение океана

Таяние крупнейшего в мире айсберга А-23А привело к резкому росту фитопланктона в океане. Изменения зафиксировали спутники, сообщает MIR24.TV .

Айсберг А-23А откололся от шельфового ледника Фильхнера в 1986 году и более 30 лет находился на мели в море Уэдделла. Несколько лет назад он начал двигаться к более теплым водам. Изначально его площадь составляла 4 170 квадратных километров — примерно вдвое больше Санкт-Петербурга. 9 января 2026 года ледяная глыба раскололась на части.

Снимки от 25 января показали крупные обломки, дрейфующие на северо-запад, а затем на северо-восток. В стороне от них ученые обнаружили поле мелких осколков и зафиксировали повышенную концентрацию фитопланктона.

«Цветение слишком явно распространялось от айсбергов», — отметили океанографы Университета Шеффилда.

По их данным, талая вода, богатая железом, создала благоприятные условия для роста микроорганизмов. Айсберги также содержат марганец, нитраты и фосфаты. В момент съемки в воде преобладал пикоэукариотический фитопланктон и цианобактерии Synechococcus.

К 3 марта 2026 года размеры А-23А лишь немного превышали порог отслеживания Национальным ледовым центром США. Ученые продолжают анализ изменений экосистемы.

