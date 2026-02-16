Тагильчанка спустя 3 года добилась установки пандуса в подъезде для сына

Жительница Нижнего Тагила добилась установки пандуса в подъезде своего многоквартирного дома для 10-летнего сына-инвалида. Семья ожидала этого три года: мальчик взрослел, его коляска становилась тяжелее, и каждый выход на улицу был тяжелым испытанием, сообщает Поясним за Тагил .

В середине декабря мать обратилась с просьбой о помощи к главе города Владиславу Пинаеву. В комментарии для издания она пояснила, что многократно направляла обращения в разные инстанции, получала заключения о технической возможности работ и даже выиграла судебное разбирательство. Тем не менее, решение долгое время не реализовывалось.

Как рассказала жительница, предлагаемые варианты обустройства либо были неудобны в использовании, либо впоследствии признавались невыполнимыми из-за требований пожарной безопасности и особенностей планировки подъезда. В 2025 году комиссия повторно отказала в установке как стационарного пандуса, так и подъемной платформы. Более того, жилплощадь официально признали неподходящей для проживания ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

Семье рекомендовали встать в очередь на получение иного жилья. Однако подходящих квартир в муниципальном фонде не нашлось, а условия для постановки на учет, по словам женщины, оказались для них невыполнимыми. Все это время мальчик был практически изолирован: спуск и подъем по лестнице требовали больших физических усилий и помощи со стороны.

Теперь пандус установлен. Десятилетнему Саше это подарило возможность вести полноценную жизнь — гулять, ходить на занятия и в медицинские учреждения без трудного ежедневного преодоления лестничных пролетов.

