«Таджика Джимми» сняли в петербургской столовой
Баймурат «Таджик Джимми» Аллабердиев посетил столовую в Петербурге
В Санкт-Петербурге заметили актера Баймурата Аллабердиева, сыгравшего в фильмах «Елки». Артист посетил Столовую № 1 на Казанской улице, сообщает «МК в Санкт-Петербурге».
Издание пишет, что Аллабердиев был приветлив и согласился сфотографироваться с другими посетителями заведения. В Сети также появились фото, на которых запечатлен актер, посещающий столовую.
Широкая известность к «Таджику Джимми» пришла после появления в Сети вирусного видео, где Баймурат исполняет хит «Джимми, Джимми, ача, ача». После появившейся популярности Аллабердиева пригласили сняться в кино, и он сыграл в трех частях «Елок».
В 2013 году «Таджик Джимми» женился на жительнице Петербурга, однако неизвестно, сохранила ли пара отношения спустя более чем десятилетие.