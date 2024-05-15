«Таджика Джимми» сняли в петербургской столовой

В Санкт-Петербурге заметили актера Баймурата Аллабердиева, сыгравшего в фильмах «Елки». Артист посетил Столовую № 1 на Казанской улице, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Издание пишет, что Аллабердиев был приветлив и согласился сфотографироваться с другими посетителями заведения. В Сети также появились фото, на которых запечатлен актер, посещающий столовую.

Широкая известность к «Таджику Джимми» пришла после появления в Сети вирусного видео, где Баймурат исполняет хит «Джимми, Джимми, ача, ача». После появившейся популярности Аллабердиева пригласили сняться в кино, и он сыграл в трех частях «Елок».

В 2013 году «Таджик Джимми» женился на жительнице Петербурга, однако неизвестно, сохранила ли пара отношения спустя более чем десятилетие.