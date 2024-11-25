Т-Банк: все сервисы работают в штатном режиме после сбоя

Сервисы российского Т-Банка функционируют в штатном режиме. Проблем с платежами нет, рассказал ТАСС представитель кредитной организации.

Успешно проходят любые переводы денег. Мобильное приложение работает.

Примерно в 15:50 произошел масштабный сбой в работе Т-Банка. Пользователи пожаловались на то, что у них не проводились платежи и не отправлялись переводы.

Наибольшее количество жалоб поступило из Москвы и Санкт-Петербурга. Проблемы были и в Нижегородской, Тверской, Новосибирской, Ленинградской областях.