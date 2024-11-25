Сбой произошел в работе Т-банка
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Пользователи T-Банка пожаловались на сбои при отправке платежей в приложении банка.
При заходе в приложение банка появляется сообщение: «Платежи и переводы могут не работать. Уже исправляем».
Сбой также зафиксирован на сайте Downdetector.su. Наибольшее количество жалоб поступило из Москвы и Санкт-Петербурга. Проблемы фиксируются в Тверской, Ленинградской, Нижегородской и Новосибирской областях.
Пользователи жалуются на невозможность отправить деньги другому человеку.
Ранее масштабный сбой произошел в службе доставки СДЭК. Тогда не работали сайт и мобильное приложение компании.