Сбой произошел в работе Т-банка

сегодня в 15:53

Пользователи T-Банка пожаловались на сбои при отправке платежей в приложении банка.

При заходе в приложение банка появляется сообщение: «Платежи и переводы могут не работать. Уже исправляем».

Сбой также зафиксирован на сайте Downdetector.su. Наибольшее количество жалоб поступило из Москвы и Санкт-Петербурга. Проблемы фиксируются в Тверской, Ленинградской, Нижегородской и Новосибирской областях.

Пользователи жалуются на невозможность отправить деньги другому человеку.

Ранее масштабный сбой произошел в службе доставки СДЭК. Тогда не работали сайт и мобильное приложение компании.