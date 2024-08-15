Сырский: ВСУ создали первую военную комендатуру в Курской области

Украина создала первую военную комендатуру на подконтрольной территории в Курской области. Об этом на заседании ставки президенту Владимиру Зеленскому доложил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, руководителем комендатуры стал генерал-майор Эдуард Москалев.

Сырский добавил, что комендатура необходима «для соблюдения правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения».

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с вторгшимися на территорию региона войсками ВСУ. МО РФ заявляло, что всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 2640 военнослужащих, 37 танков, 32 бронетранспортера и множество другой техники.

Ранее Минобороны РФ сообщало о поражении живой силы и техники ВСУ в районе сел Гирьи и Камышное рядом с Крупцом, а также в районе сел Кремяное и Мартыновка (оно расположено под Суджей) и Малая Локня.