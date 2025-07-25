Сын вице-губернатора Брянской области оказался фигурантом уголовного дела
Следствие раскрыло семейные связи при хищениях в Брянской области
В рамках громкого уголовного дела о злоупотреблениях при возведении оборонительных сооружений в Брянской области стали известны подробности. Гендиректор «Брянского металлообрабатывающего завода» Юрий Симоненко, оказавшийся в СИЗО вместе с отцом — вице-губернатором региона Николаем Симоненко, сообщает РИА Новости.
По данным следствия, чиновники организовали преступную схему при строительстве фортификационных объектов в приграничных районах.
Вместе с Симоненко-старшим под стражу отправлен и начальник управления капитального строительства области Евгений Жур.
Ранее был задержан экс-глава Тамбовской области Максим Егоров.