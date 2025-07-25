Сын вице-губернатора Брянской области оказался фигурантом уголовного дела

сегодня в 04:27

Следствие раскрыло семейные связи при хищениях в Брянской области

В рамках громкого уголовного дела о злоупотреблениях при возведении оборонительных сооружений в Брянской области стали известны подробности. Гендиректор «Брянского металлообрабатывающего завода» Юрий Симоненко, оказавшийся в СИЗО вместе с отцом — вице-губернатором региона Николаем Симоненко, сообщает РИА Новости.