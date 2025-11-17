Сын ветерана СВО, принятый в МФТИ с рекордно низким баллом, снова отчислен

Студент Московского физико-технического института (МФТИ) Дмитрий Жерлицин, воспользовавшийся льготной системой поступления для семей участников СВО, был отчислен из вуза во второй раз. В 2024 году молодой человек уже поступал в МФТИ с рекордно низким для престижного вуза баллом ЕГЭ — всего 127, сообщает MK.RU со ссылкой на источники.

Первая попытка получить высшее образование оказалась для Жерлицина провальной: он был отчислен за неуспеваемость уже после первой сессии. Несмотря на это, молодой человек повторно воспользовался предусмотренной законом льготой (теперь уже для семей ветеранов СВО) и поступил на то же направление подготовки в текущем году.

Однако вторая попытка учебы в МФТИ тоже завершилась неудачно. Как оказалось, Жерлицина снова отчислили спустя несколько месяцев учебы в столичном вузе.

Тем временем президент России Владимир Путин подписал закон о целевом обучении студентов-медиков. С 1 марта 2026 года все бюджетные места в ординатуре станут целевыми, а выпускникам медвузов придется отрабатывать до 3 лет в медуреждениях, участвующих в программе ОМС.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.