Путин подписал закон о целевом обучении студентов-медиков

С 1 марта 2026 года выпускники медвузов должны будут отработать до 3 лет под руководством наставника в медучреждениях, участвующих в программе ОМС. Кроме того, все бюджетные места в ординатуре станут целевыми.

Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин 17 ноября. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Изменения вносятся в федеральные законы «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и «Об образовании в РФ». Они направлены на решение проблемы с дефицитом кадров в сфере здравоохранения и повышение качества подготовки молодых специалистов.

Согласно закону, медики, которые захотят поступить в ординатору на бюджетные места, должны будет заключить договоры о целевом обучении. В случае нарушения обязательств выпускникам ординатуры придется возмещать затраты на обучение.

Также закон предусматривает, что выпускники медвузов, впервые прошедшие первичную аккредитацию, должны будут до трех лет вести медицинскую деятельность с наставником в медорганизациях, которые участвуют в системе ОМС или с которыми был заключен договор на целевое обучение.

Кроме того, 17 ноября Путин подписал закон о пожизненном заключении за склонение детей к диверсиям и содействие террористической деятельности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.